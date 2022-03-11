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​В Югре пройдет тепловизионное обследование более 250 подстанций

В 2022 году «Россети Тюмень» выполнят тепловизионное обследование 275 подстанций

​В Югре пройдет тепловизионное обследование более 250 подстанций
Фото: Россети Тюмень

В 2022 году «Россети Тюмень» выполнят тепловизионное обследование 275 подстанций и более 1 тысячи км воздушных линий электропередачи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Диагностические мероприятия позволят обеспечить безаварийную работу энергообъектови надежное электроснабжение промышленных потребителей и порядка 1,7 млн жителей региона.

В мероприятиях по тепловизионному контролю электросетевого комплекса ХМАО-Югры задействованы 16 высококвалифицированных специалистов компании. Работы пройдут во всех районах округа и продлятся до конца года. Всего в парке устройств «Россети Тюмень» 25 промышленных тепловизоров. Современные устройства позволяют получать изображение высокого качества за счет инфракрасного детектора разрешением 1280х960 пикселей и минимально различимой разностью температур до 0.03°С.

Тепловизионный контроль – наиболее точный и безопасный метод выявления нарушений работы оборудования. На линиях электропередачи таким образом контролируется состояние контактных соединений, зажимов, соединителей и других узлов. Диагностика центров питания позволяет на ранних стадиях выявлять дефекты контактных соединений и изоляции, а также определять уровень масла в маслонаполненном оборудовании и параметры работы систем охлаждения.

Помимо проведения периодической диагностики компания интегрирует в бизнес-процесс технологии, позволяющие осуществлять непрерывный мониторинг температуры электрооборудования в недоступных для обследования зонах. Как сообщалось ранее, в процессе модернизации высоковольтной подстанции в Нижневартовске элементы системы тепловизионного контроля токоведущих частей оборудования впервые будут установлены в комплектное распределительное устройство.

Компания «Россети» – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Нижневартовские электрические сети» – крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО «Россети Тюмень». Образовано в 1979 году. Нижневартовские электрические сети эксплуатируют 100 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 3000 км по цепям и 1700 км по трассе, радиус обслуживания - до 300 км. В состав предприятия входят Мегионский, Самотлорский, Вахский и Варьёганский районы электрических сетей.

Нижневартовские электрические сети снабжают электроэнергией крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия, расположенные на территории Нижневартовского района, а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответственности филиала потребители городов Радужный, Мегион, Нижневартовск, поселка Излучинск и другие населенные пункты Нижневартовского района.

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