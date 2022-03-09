Новое предложение от АО ГСК «Югория» и Сургутнефтегазбанка – застрахуйте жизнь, квартиру или путешествие онлайн на СНГБ-Маркет и получите дополнительно 5% СНГБ-бонусов/ миль.

Как совершить покупку?

На сайте Банка в разделе «Частным клиентам» кликните «СНГБ-Маркет». Выберите раздел «Страхование» и категорию приобретаемого полиса. В открывшейся форме определите параметры и условия страхового продукта, введите промокод «СНГБ» в соответствующем поле на этапе формирования заказа. Оплатите картой СНГБ и ожидайте начисления бонусов/ миль.



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В «СНГБ Онлайн»: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».

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