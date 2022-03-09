Новое предложение от АО ГСК «Югория» и Сургутнефтегазбанка – застрахуйте жизнь, квартиру или путешествие онлайн на СНГБ-Маркет и получите дополнительно 5% СНГБ-бонусов/ миль.
Как совершить покупку?
- На сайте Банка в разделе «Частным клиентам» кликните «СНГБ-Маркет».
- Выберите раздел «Страхование» и категорию приобретаемого полиса.
- В открывшейся форме определите параметры и условия страхового продукта, введите промокод «СНГБ» в соответствующем поле на этапе формирования заказа.
- Оплатите картой СНГБ и ожидайте начисления бонусов/ миль.
Вы не участник программы лояльности СНГБ? Подключайтесь!
В «СНГБ Онлайн»: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».
Подробнее об условиях программы лояльности.