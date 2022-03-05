Процентные ставки в СНГБ по ипотеке с господдержкой остаются неизменными

Несмотря на повышение процентных ставок Центробанка, а за ними и повышение ставок по кредитам и ипотеке, процентные ставки по ипотеке с господдержкой остаются неизменными.

Рассмотрим два вида ипотеки с господдержкой, которые можно оформить в СНГБ:

1. Льготная ипотека для покупки квартиры или жилого дома у застройщика на первичном рынке. Жилье можно приобрести как готовое, так и на этапе строительства. Для этого необходимо иметь первоначальный взнос от 15%, а сумма кредита не должна превышать 3 млн. руб. Подробнее огосударственной программе от 5,89% на сайте.

2. Льготная ипотека для семей с одним и более детьми – программа для семей, в которых хотя бы один ребёнок родился в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. или есть ребёнок с инвалидностью. Данная ипотека может быть направлена на покупку готового или строящегося жилья у застройщика, строительство жилого дома или рефинансирование ипотеки.

Основными требованиями являются наличие у ребенка гражданства РФ и наличие первоначального взноса не менее 15%. Сумма кредита – до 12 млн. руб. на покупку жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн. руб для остальных регионов. Подробнее о данной программе от 4,7% годовых на сайте.

Подать заявку на ипотеку можно на сайте, в офисе банка или в приложении СНГБ Онлайн (раздел «Продукты» - «Открыть кредит» - «Ипотека»).

Вы можете задать все интересующие Вас вопросы по телефону 8 (800) 200-88-04, или в чате приложения.