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​Подарки к 8 марта на СНГБ-Маркете!

Хотите порадовать милых дам на 8 марта? Выбирайте подарки на СНГБ-Маркете

​Подарки к 8 марта на СНГБ-Маркете!
Фото: СНГБ

Хотите порадовать милых дам на 8 марта? Выбирайте подарки на СНГБ-Маркете и получайте дополнительный кэшбэк:

  • Mixit– до 11,68% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
  • VICHY – до 11,2% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
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  • Аскона– до 4,3% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
  • Золотое яблоко – до 4% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
  • Fitness Plaza – до 1% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
  • Другие интернет-магазины*.

Как совершить покупку на СНГБ-Маркет?

1.Зайдите в приложение «СНГБ Онлайн».

2.Выберите раздел «Лояльность».

3.Кликните «СНГБ-Маркет».

4.Кликните нужный раздел.

5.Выберете магазин и пройдите по ссылке.

6.Выберете товар или услугу и оплатите картой СНГБ.

Вы не участник программы лояльности СНГБ? Подключайтесь!

В «СНГБ Онлайн»: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».

Подробнее об условиях программы лояльности.

*Полный список партнеров можно посмотреть в приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Лояльность» → «СНГБ-Маркет»


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05 марта в 11:58, просмотров: 1117, комментариев: 0

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