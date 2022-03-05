Хотите порадовать милых дам на 8 марта? Выбирайте подарки на СНГБ-Маркете и получайте дополнительный кэшбэк:

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– до 1% дополнительных СНГБ-бонусов/миль; Другие интернет-магазины*.

Как совершить покупку на СНГБ-Маркет?

1.Зайдите в приложение «СНГБ Онлайн».

2.Выберите раздел «Лояльность».

3.Кликните «СНГБ-Маркет».

4.Кликните нужный раздел.

5.Выберете магазин и пройдите по ссылке.

6.Выберете товар или услугу и оплатите картой СНГБ.

Вы не участник программы лояльности СНГБ? Подключайтесь!

В «СНГБ Онлайн»: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».

Подробнее об условиях программы лояльности.

*Полный список партнеров можно посмотреть в приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Лояльность» → «СНГБ-Маркет»