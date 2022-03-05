Хотите порадовать милых дам на 8 марта? Выбирайте подарки на СНГБ-Маркете

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- Fitness Plaza – до 1% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
- Другие интернет-магазины*.
Как совершить покупку на СНГБ-Маркет?
1.Зайдите в приложение «СНГБ Онлайн».
2.Выберите раздел «Лояльность».
3.Кликните «СНГБ-Маркет».
4.Кликните нужный раздел.
5.Выберете магазин и пройдите по ссылке.
6.Выберете товар или услугу и оплатите картой СНГБ.
Вы не участник программы лояльности СНГБ? Подключайтесь!
В «СНГБ Онлайн»: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».
Подробнее об условиях программы лояльности.
*Полный список партнеров можно посмотреть в приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Лояльность» → «СНГБ-Маркет»