ВТБ рассказал о работе банка в нынешних условиях

В финансовой организации напомнили, что государство гарантирует возврат вкладов в размере до 1,4 миллиона рублей. А также подробно рассказали о работе банка в нынешних условиях

Ряд российских банков на минувшей недели попали под западные санкции. Как изменятся теперь их отношения с клиентами? Мы собралаи наиболее типичные вопросы от своих читателей и попросила ответить на них представителей банка ВТБ.

О ВКЛАДАХ

- В свете последних событий не опасно ли держать сбережения на депозите в банке? Какие варианты вкладов может предложить ВТБ?

- Все депозиты клиентов ВТБ находятся в полной сохранности. Вклады и накопительные счета доступны в полном объеме: их можно открывать и пополнять как в отделениях, так и с помощью дистанционных сервисов в обычном режиме. Клиенты могут и закрывать их при истечении срока депозита или в любой момент при необходимости (разумеется, в соответствии с условиями досрочного расторжения). Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.

Сейчас с учетом инфляционных ожиданий деньги намного безопаснее и выгоднее хранить в банке, чем дома в виде наличных. ВТБ с учетом последнего повышения ключевой ставки ЦБ РФ подготовил для своих клиентов специальные предложения по депозитам. Ставка по рублевому вкладу превысила 20% годовых при размещении на полгода. До 21% выросла минимальная базовая ставка по накопительному счету «Сейф», который позволяет приумножить средства с возможностью гибко распоряжаться своими сбережениями: проценты по счету начисляются на минимальный остаток размещаемых средств и выплачиваются ежемесячно.

Также на вкладах ВТБ сегодня очень выгодно хранить валютные сбережения. Доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на 3 месяца составит 8% годовых, в евро – 7% годовых. Это позволит получить максимальный доход от валютных накоплений в рамках классических сберегательных инструментов.

О КАРТАХ: РАБОТАЮТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

- Американцы включили ВТБ в санкционный список. Плюс ходят слухи, что платежные операторы ограничивают работу пластиковых карт. Есть ли какие-то риски для клиентов?

- На территории России все карты банка ВТБ работают без ограничений. Как и раньше, клиенты по картам могут проводить безналичные операции в магазинах, использовать их для оплаты товаров и услуг в интернете или снимать наличные в банкоматах ВТБ. В партнерстве с Национальной системой платежных карт мы обеспечиваем их работоспособность в качестве платежного средства во всех точках приема, обслуживаемых российскими банками.

После введения санкций платежный сервис Apple Pay и Google Pay для клиентов стал недоступен. Для тех, кто привык совершать операции в торговых точках с помощью PAY-сервисов, мы предлагаем использовать пластиковые карты. А для владельцев смартфонов на базе Android доступна бесконтактная оплата по картам «Мир» на базе приложения MirPay. Заказать цифровую или пластиковую карту «Мир» можно в несколько кликов в ВТБ Онлайн, не посещая офис банка. Сразу после выпуска ее можно подключить к приложениям Mir Pay (для владельцев устройств на базе Android) для повседневных расчетов с помощью смартфона. Пополнить ее можно также в онлайн-банке используя переводы между счетами.

Постоянный доступ к финансам, а также отслеживание доходов и расходов по картам клиентам обеспечат онлайн-сервисы банка. Клиенты могут проводить операции перевода средств за исключением переводов за рубеж, совершать ежедневные платежи в пользу поставщиков услуг без ограничений. Переводы внутри ВТБ и рублевые переводы по России доступны для клиентов ВТБ в интернет-банке в полном объеме. Клиенты со смартфонами на Android также смогут продолжать пользоваться мобильным приложением ВТБ в полном объёме, в работе приложения на устройствах HUAWEI и Xiaomi никаких ограничений мы также не ожидаем. Вход в web-версию ВТБ Онлайн возможен по номеру карты или логину по ссылке https://online.vtb.ru/.

Для защиты средств на картах от несанкционированного использования третьими лицами карты обеспечены пин-кодами, CVV и другими элементами защиты. Соблюдая сохранность персональных данных, клиенты смогут использовать карты как удобное и безопасное средство оплаты.

СНЯТЬ НАЛИЧНЫЕ: В РЕЖИМЕ 24/7

- Видела, что отделения ВТБ работали даже в выходные. Это позволило снять наличные как через кассу, так и в банкоматах. Как сейчас в банке с наличкой?

- ВТБ обслуживает клиентов в штатном режиме. Сеть банка работает без каких-то ограничений. В устройствах самообслуживания клиенты могут снимать или вносить наличные в рублях и валюте, а также проводить повседневные операции по картам. На территории России работают банковские карты всех платежных систем – Visa, MasterCard и «Мир».

Снятие наличных доступно во всей сети отделений и банкоматов ВТБ, а также в устройствах банков-партнеров. Операции в банкоматах ограничены лишь стандартными лимитами по карте.

Снять деньги можно также в кассах отделений ВТБ. Для суммы свыше 500 тыс. рублей или иностранной валюты клиенту необходимо заказать наличные по номеру 1000 или 8 (800) 100-24-24, и в течение нескольких дней необходимая сумма будет доступна в удобном офисе. Любые временные задержки оперативно устраняются сотрудниками банка, которые работают в режиме 24/7. Банк ежедневно отслеживает спрос на услуги и готов при необходимости дополнительно открывать отделения в выходные, как это уже было 26-27 февраля. Список офисов размещен на сайте ВТБ.

Ранее Банк России официально заявил, что для удовлетворения возросшего спроса увеличил выдачу наличных денег банкам, и пополнение банкоматов будет проходить регулярно, в том числе в выходные.

О ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА

- Государство как-то помогает банку преодолеть последствия нынешнего кризиса?

- Государство оказывает ВТБ поддержку, предоставляя капитал и фондирование, что в сочетании с мерами по контролю над издержками и рисками позволит банку продолжать активную работу с клиентами и развивать бизнес. Кроме того, ЦБ РФ наряду с Правительством России уже объявил о мерах поддержки для российских банков на фоне сложившейся ситуации.

ВТБ является одним из системообразующих российских банков, наши активы превышают 20 трлн рублей. Банк занимает верхние строчки в рейтингах надежности и устойчивости российских финансовых организаций. Согласно общему финансовому рейтингу российских банков, по итогам 2021 года ВТБ вошёл в число безусловных лидеров отрасли, обслуживая 20% экономически активного населения страны

ВТБ всегда принимает своевременные меры по поддержке своих клиентов в кризисных ситуациях. В период пандемии слаженная работа его подразделений позволила поддержать сотни тысяч людей по всей стране. В предыдущие кризисные периоды ВТБ продемонстрировал способность управлять бизнесом в тяжелых экономических условиях, с успехом реализовав стратегические планы по развитию розничного и инвестиционно-банковского направлений.

ВКЛАДЫ ЗАЩИЩЕНЫ

- В последние годы Центробанк не только жестко расчищал финансовый рынок от слабых банков, но и выплачивал вклады их клиентам. В каком размере сейчас государство гарантирует возврат депозитов клиентов российских банков?

- Государство эффективно защищает сбережения граждан в российских банках. Эффективность имеющихся инструментов защиты подтвердилась во время кризисов 2008 и 2014 годов – несмотря на все внешние и внутренние вызовы, не было ни одного случая невозврата гражданам вложенных денег.

Кроме того, за последнее десятилетие была отозваны лицензии у сотен неблагонадежных кредитных организаций, санировано несколько крупных банков - и все их вкладчики в кратчайшие сроки получили гарантированное государством возмещение по вложенным средствам в размере до 1,4 млн рублей на клиента. Это также подтвердило стопроцентную эффективность системы государственной защиты средств граждан, работающей в рамках Агентства страхования вкладов.

В кризисные периоды Центробанк активно помогал системообразующим банкам. А с 2014 года принял дополнительные меры по укреплению российского банковского сектора. Банки создали дополнительные резервы, которые позволили им без проблем пережить сложности пандемийного 2020 года – в этот период банковская система продемонстрировала абсолютную устойчивость. Перед режимом самоизоляции кредитные учреждения в штатном режиме обеспечили выдачу наличных всем, кто на этот период решил хранить средства в наличных. Впоследствии эти деньги россияне снова вернули на банковские вклады, и в 2021 году банки наблюдали рост депозитных портфелей.

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ» ЭКОНОМИКИ

- Какие выводы сделало руководство ВТБ из последних кризисов?

- ВТБ — один из системообразующих банков России, у нас было время извлечь уроки из предыдущих санкций и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов. ВТБ сможет преодолеть негативные последствия санкций и сохранит устойчивость, продолжая выполнять обязательства перед всеми своими клиентами.

В пандемийные 2020-2021 годы, банковская система России уже выступала как «служба спасения» экономики, предпринимателей крупного, среднего и малого бизнесов, частных лиц, помогая сохранить финансовую стабильность. Сейчас банковская система России радикально отличается от того, что было 20 или 30 лет назад. Банки накопили значительный опыт в проживании острых ситуаций, осмысли этот опыт, и, во многом благодаря нему умеют действовать слаженно в нештатных ситуациях, выдерживать давление и неопределенность.

Благодаря уникальной и лучшей экспертизе наших финансовых экспертов, ВТБ предложит клиентам лучшие решения в сложившихся условиях.

О ВАЛЮТЕ: ПОКУПАТЬ «НА ПИКЕ» НЕТ СМЫСЛА

- Посоветуйте, имеет смысл конвертировать сбережения в доллары и евро?

- Банк ВТБ рекомендует своим клиентам воздержаться от эмоциональных действий с активами. В кризисный момент не рекомендуется покупать валюту, так как растущий спрос и регулярно изменяющаяся информационная повестка влияет на внушительные колебания даже в пределах одного дня. Банки «охлаждают» рынок, используя «заградительный» курс, чтобы повысить порог входа и снизить ажиотаж. Такая же ситуация наблюдается и на рынке товаров. Через некоторое время невостребованные товары по сниженной цене пополняют вторичный рынок, как это было на рубеже 2014-2015 гг. В кризисной ситуации рекомендуется делать лишь те покупки, которые вы заранее планировали совершить.

СТАВКИ ПО УЖЕ ЗАКЛЮЧЕННЫМ КРЕДИТАМ МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ

- Банк России недавно резко повысил ставку. Может ли банк пересмотреть ставку по уже заключенному кредиту?

- Совет директоров Банка России действительно ощутимо повысил ключевую ставку. На фоне кардинальных изменений условий для российской экономики данное решение регулятора оказалось ожидаемым - ужесточение денежно-кредитной политики направлено на поддержание финансовой и ценовой стабильности в стране.

От ключевой ставки зависит уровень процентных ставок по вновь открываемым депозитам и стоимость новых кредитов. Однако ряд СМИ стали тиражировать мнения "экспертов" о том, что банки могут изменить ставки по уже выданным кредитам.

Особенно много вопросов про ипотеку. ВТБ напоминает, что внесение изменений в действующие кредиты запрещено российским законодательством. Это требование распространяется на все банки нашей страны и касается как их собственных ипотечных программ, так и с господдержкой. В сложившейся ситуации клиентам с уже оформленными ипотеками не о чем беспокоиться. Ранее они зафиксировали для себя и стоимость кредита, и цену на недвижимость. Более того, на фоне резкого роста ключевой ставки такие заёмщики могут получить повышенный процент по своим накоплениям, размещенным на депозитах, а полученную доходность направить на погашение действующего кредита. Например, ВТБ уже повысил ставки по вкладам в рублях выше 20% годовых.

Заемщикам, попавшим в сложную финансовую ситуацию и столкнувшимся со сложностями при обслуживании своих кредитов, банк готов оперативно помочь, главное - сообщить об этом в банк. Клиентам готовы предложить программы реструктуризации кредитов, а также кредитные каникулы, которые помогли тысячам клиентов в ходе пандемии.