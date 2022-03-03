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​Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход», «Комфорт», «Почетный пенсионер» и «Достойный дом детям»

​Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход», «Комфорт», «Почетный пенсионер» и «Достойный дом детям».

Ставки, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, составляют по вкладам вида «Доход» – от 4,0% до 15% годовых, «Комфорт» – от 3,4% до 12,5% годовых. При открытии вклада в онлайн-банке ставка увеличивается на 0,2 процентных пункта.

Ставка по вкладам «Почетный пенсионер», в зависимости от срока, составляет от 6,3% до 14% годовых, «Достойный дом детям» – от 9,5% до 14% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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Сегодня в 15:58, просмотров: 531, комментариев: 0

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