Работники «Россети Тюмень» прошли обучение по программе «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia»

Работники «Россети Тюмень» прошли обучение по программе «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам World Skills Russia». В июне энергетики выступят независимыми экспертами при оценке профессиональных компетенций выпускников профильных направлений в ходе государственной итоговой аттестации по мировым стандартам.

Демонстрационный экзамен – это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования колледжей и вузов, которая предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации студентами профессиональных умений и навыков. Экзамен состоит из трех модулей: «Монтаж в промышленной и гражданской отраслях», «Программирование реле» и «Поиск неисправностей». Выполнение заданий оценивается независимыми экспертами, в число которых входят представители предприятий.

Для получения права оценки демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж» пять работников «Россети Тюмень» – специалисты в области эксплуатации и ремонта подстанций, релейной защиты и автоматики, корпоративных и технологических автоматизированных систем управления, метрологии – прошли программу подготовки и получили свидетельства линейных экспертов. Обучение состоялось в рамках сотрудничества между компанией и филиалом Югорского госуниверситета в Нефтеюганске. Отметим, что итоговую аттестацию по стандартам WorldSkills Russia в этом году будут проходить 39 выпускников образовательного учреждения.

Участие в демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills Russia – это новый формат поиска высококвалифицированных, мотивированных молодых сотрудников. «Россети Тюмень» получат возможность на практике оценить профессиональные навыки выпускников образовательного учреждения и определить лучших кандидатов для трудоустройства в энергокомпанию.

Компания «Россети» –оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.