16+
Логотип Сиапресс
USD  103,2487   EUR  114,5544  

Новости

Больше новостей
Вы следите за какими-либо иными новостями, кроме украинской темы?
Комментировать
0
На фоне отношений России с Украиной вы испытываете...
Комментировать
0
После признания ДНР и ЛНР уровень жизни россиян...
Комментировать
0
Признание ДНР и ЛНР Путиным - решение...
Комментировать
0
Больше опросов

​Югорские энергетики стали экспертами WorldSkills Russia

Работники «Россети Тюмень» прошли обучение по программе «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia»

​Югорские энергетики стали экспертами WorldSkills Russia
Фото: Россети Тюмень

Работники «Россети Тюмень» прошли обучение по программе «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам World Skills Russia». В июне энергетики выступят независимыми экспертами при оценке профессиональных компетенций выпускников профильных направлений в ходе государственной итоговой аттестации по мировым стандартам.

Демонстрационный экзамен – это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования колледжей и вузов, которая предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации студентами профессиональных умений и навыков. Экзамен состоит из трех модулей: «Монтаж в промышленной и гражданской отраслях», «Программирование реле» и «Поиск неисправностей». Выполнение заданий оценивается независимыми экспертами, в число которых входят представители предприятий.

Для получения права оценки демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж» пять работников «Россети Тюмень» – специалисты в области эксплуатации и ремонта подстанций, релейной защиты и автоматики, корпоративных и технологических автоматизированных систем управления, метрологии – прошли программу подготовки и получили свидетельства линейных экспертов. Обучение состоялось в рамках сотрудничества между компанией и филиалом Югорского госуниверситета в Нефтеюганске. Отметим, что итоговую аттестацию по стандартам WorldSkills Russia в этом году будут проходить 39 выпускников образовательного учреждения.

Участие в демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills Russia – это новый формат поиска высококвалифицированных, мотивированных молодых сотрудников. «Россети Тюмень» получат возможность на практике оценить профессиональные навыки выпускников образовательного учреждения и определить лучших кандидатов для трудоустройства в энергокомпанию.

Компания «Россети» –оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Много информации и новостей на нашем сайте www.te.ru и в социальных сетях https://www.facebook.com/rossetitumen, https://vk.com/rosseti_tumen и @roseti_tumen


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:57, просмотров: 61, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Школы Сургута эвакуируют 2402
  2. Сноубордистка из Сургута завоевала первую золотую медаль на чемпионате России 1548
  3. Из-за угрозы минирования эвакуировано 31 образовательное учреждение Сургута 659
  4. ​Не читайте газет 514
  5. Санкции не помеха? 466
  6. В Сургуте планируют построить спорткомплекс и дворец боевых искусств 450
  7. В Югре водитель пытался дать взятку сотруднику ДПС и теперь будет отвечать по закону 400
  8. В СОКБ сработала сигнализация из-за пациента, который решил покурить 388
  9. Накануне 765 югорчан заразились коронавирусом 327
  10. Сейчас Банк России будет расширять действие аналоговой системы на страны, с которыми государство намерено развивать партнерские отношения 289
  1. ​Страшно! Поддерживаем! 6529
  2. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 4286
  3. ​Самолеты Airbus улетят из России? 3683
  4. В 2022 году в Нижневартовске отремонтируют шесть дорожных участков 3675
  5. ​Не так уж и единогласно получилось 3633
  6. Ковидные ограничения в Югре продлили до 31 марта 3564
  7. ​Под Нижневартовском водитель Mazda насмерть сбил пожилую женщину 3221
  8. Горбачев-Фонд опубликовал обращение о прекращении военных действий в Украине 2862
  9. Путин объявил о начале военной операции на Донбассе 2725
  10. В Нижневартовске состоится благотворительная ярмарка для сбора денег онкобольному ребенку 2634
  1. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 11484
  2. ​Пьяный водитель грузовика протаранил машину коллеги на месторождении в Югре 9574
  3. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 8893
  4. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 8280
  5. ​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка 7637
  6. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 7461
  7. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 7227
  8. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 7160
  9. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 7074
  10. ​В Нижневартовске пройдет автопробег для поддержки больного мальчика 6954

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика