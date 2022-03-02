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​Банк Уралсиб запустил акцию для малого бизнеса «Активный клиент 3.0»

Банк Уралсиб запустил акцию «Активный клиент 3.0» для клиентов малого бизнеса

​Банк Уралсиб запустил акцию для малого бизнеса «Активный клиент 3.0»
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб запустил акцию для малого бизнеса «Активный клиент 3.0» для клиентов малого бизнеса – компаний и индивидуальных предпринимателей.

Стать участниками акции могут новые, а также действующие неактивные* клиенты банка. Для этого нужно выполнить следующие условия:

  • Новые клиенты – в период с 1 по 31 марта 2022 года открыть расчетный счет в Банке Уралсиб и совершить по нему операции на сумму от 10 000 до 100 000 рублей включительно.
  • Действующие неактивные клиенты (открывшие расчетный счет не позднее 31.10.2021 года) – в период с 1 по 31 марта 2022 года совершить по расчетному счету операции на сумму от 10 000 до 100 000 рублей включительно.

Участники, выполнившие условия акции, получат электронный подарочный сертификат Giftery Card номиналом 3000 рублей**. Сертификат будет выслан на указанный электронный адрес участника не позднее 30 апреля 2022 года включительно. Общий призовой фонд акции составляет 4 млн рублей.

Более подробную информацию об акции, а также об открытии расчетного счета можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-700-77-16.

*Клиент Банка, который в течение трех месяцев подряд (декабрь 2021, январь 2022, февраль 2022) не совершал Операций по Расчетному счету или совершал Операции по Расчетному счету на сумму, меньшую чем: 1000/21*кол-во рабочих дней в месяце

**Один Участник вправе получить не более одного сертификата номиналом 3 000 (три тысячи) рублей, в течение периода проведения Акции. В случае подачи клиентом заявления о закрытии Расчетного счета в период проведения Акции, Электронный подарочный сертификат (Giftery Card), подлежащий к отправке, не отправляется.


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