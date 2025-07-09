Женщина на электросамокате сбила ребенка в Нижневартовске

Накануне, 8 июля, в Нижневартовске 38-летняя женщина на электросамокате сбила 11-летнего мальчика. Школьник получил травмы, рассказали в Госавтоинспекции Югры.

«Около 17:13 в городе Нижневартовск по улице Ленина, 38-летняя женщина, управляя электросамокатом «WHOOSH», по предварительным данным, двигаясь по тротуару допустила наезд на 11-летнего пешехода. В результате происшествия мальчик получил травмы», − говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с начала мая в Сургутскую травматологическую больницу обратились 43 человека, получивших травмы в результате ДТП на самокатах. Из них 36 ‒ дети.