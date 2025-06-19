На трассе «Нижневартовск – Радужный» прошли масштабные поиски пропавшего мужчины

Спасатели «Центроспас Югории» совместно с полицией провели масштабную поисковую операцию на 105 километре трассы «Нижневартовск – Радужный». Поводом стало сообщение о необходимости установить местонахождение пропавшего грибника. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Спасатели выезжали на 105 километр автомобильной дороги «Нижневартовск – Радужный» по сообщению: необходимо оказать помощь сотрудникам полиции в установлении местонахождения мужчины. Прибывшие к месту проведения работ спасатели, определили район поиска, на специальной технике обследовали 30 километров лесных просек. Далее совместно с сотрудниками полиции проводили поиск методом сплошного прочесывания лесного массива», – передают в источнике.

Всего в ходе операции спасатели обследовали почти полмиллиона квадратных метров. Однако поиски завершились безрезультатно: обнаружить мужчину не удалось.