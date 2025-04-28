В Нижневартовске задержали мужчину, скрывавшегося 13 лет от правосудия

В Нижневартовске продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное еще в 2012 году в отношении мужчины 1956 года рождения. Его подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности малолетней, совершенных в период с 2009 по 2011 годы, сообщает пресс-служба СК России по ХМАО.

«С 2012 года подозреваемый, находясь в розыске, скрывался в Краснодарском крае и вел замкнутый образ жизни. В апреле 2025 года подозреваемый был остановлен для проверки личности сотрудниками полиции, которым он предъявил паспорт с данными умершего лица. По результатам дактилоскопирования личность мужчины была установлена, в связи с чем он был задержан и доставлен в Нижневартовск», ‒ говорится в сообщении.

Подозреваемому предъявили обвинение по статье 132 УК РФ ‒ насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. По решению суда он заключен под стражу. Следственные действия продолжаются. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.