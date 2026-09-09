Креативные индустрии Тюменской области формируют 11,8% экономики региона

Креативные индустрии формируют 11,8% валового регионального продукта Тюменской области, а выручка организаций отрасли достигает 251 млрд рублей. В этой сфере заняты около 27,8 тысячи человек, сообщает «Тюменская линия» по итогам заседания комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию.

Информацию о развитии малого и среднего бизнеса и креативных индустрий представил заместитель директора регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Александр Горлатов. По его словам, в области действует система финансовой, консультационной, образовательной и имущественной поддержки творческих предпринимателей.

За последние полтора года различные консультации получили около 800 представителей бизнеса. Более 30 резидентов стали участниками креативного кластера 809 — пространства в центре Тюмени, объединяющего предпринимательство, образование, городскую культуру и представителей творческих отраслей.

Одним из инструментов продвижения проектов стал форум креативных предпринимателей, который ежегодно собирает более 2 тысяч участников. В 2025 году регион представил в Белоруссии работы 11 тюменских брендов — шести субъектов малого бизнеса и пяти самозанятых. По итогам поездки предприниматели заключили четыре экспортных контракта.

Председатель думского комитета Инна Лосева отметила, что по итогам 2025 года Тюмень получила федеральную награду как «Самый креативный регион России». По ее словам, развитие отрасли способствует росту туризма, созданию рабочих мест и в целом влияет на экономическое и социальное развитие территории.

На заседании депутаты также рассмотрели исполнение областного бюджета за первое полугодие 2026 года. Директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов сообщил, что за шесть месяцев расходы составили 426 млрд рублей, или 42% годовых назначений.

Более 83 млрд рублей, около 79% расходов, направили на социальную сферу. На образование предусмотрено свыше 24 млрд рублей, на здравоохранение — 23,5 млрд рублей, на социальную политику — более 26 млрд рублей. За отчетный период в регионе ввели одну школу, продолжалось строительство еще восьми школ и одного детского сада.