Пенсионеры из Нижневартовска отдали мошенникам более семи миллионов, думая, что помогают следствию

В Нижневартовске телефонные аферисты обманом лишили пожилую семейную пару всех сбережений. За неделю пенсионеры перевели мошенникам более семи миллионов рублей, думая, что помогают следствию. Об этом сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры».

66-летней женщине позвонили в мессенджере и представились сотрудником мобильного оператора. Под предлогом обновления сим-карты она продиктовала коды из смс. Следом позвонила «сотрудница Госуслуг» и сказала, что пенсионерка только что общалась с мошенниками и теперь ее данные могут использовать для кражи денег.

«Вскоре вартовчанке снова поступил звонок от мнимого представителя спецслужбы, который заверил, что от ее имени деньги уходят в запрещенные организации. Запугав пенсионерку, ей предложили «сотрудничать со следствием». Звонивший соединил ее якобы с сотрудником Центрального банка и рекомендовал выполнять его инструкции. Финансист пояснил, что необходимо все имеющиеся денежные средства обналичить и перевести на «Безопасный счет», – передают в источнике.

Женщина и ее муж поверили в легенду. Следуя указаниям, они в течение семи дней переводили крупные суммы на счета мошенников. Только после разговора с сыном супруги поняли, что стали жертвами обмана.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.