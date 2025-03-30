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​Бастрыкин поручил проверить сообщения об избиении детей в ХМАО подростком из Таджикистана

СКР проверяет информацию о нападении подростка из Таджикистана на малолетних в Нижневартовске

​Бастрыкин поручил проверить сообщения об избиении детей в ХМАО подростком из Таджикистана
Фото: СУ СКР по ХМАО

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на двух мальчиков в Нижневартовске. По информации местных СМИ, на детей систематически нападает подросток – выходец из Таджикистана, проживающий с ними по соседству.

«Так, младшего ребенка он ранее закрывал в подвале дома, а у его старшего брата регулярно вымогал денежные средства и угрожал. В марте текущего года он нанес последнему несколько ударов по голове глыбой льда. Малолетний был госпитализирован. Отмечается, что отец пострадавших принимает участие в СВО. Многочисленные обращения в органы внутренних дел результатов не принесли, мер реагирования к подростку не принимается», – передает Информационный центр СК России.

Следственное управление СКР по ХМАО уже начало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Михаилу Мокшину доложить о ходе и результатах.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 163, комментариев: 0
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