В Нижневартовске произошло ДТП с участием велосипедиста

Вчера, 23 марта, в Нижневартовске произошло первое за 2025 год ДТП с участием велосипедиста. По предварительным данным, водитель иномарки наехал на пенсионера, который пересекал проезжую часть на велосипеде, сообщает ГАИ Югры.

«23 марта 2025 года около 18:10 в городе Нижневартовск, 35-летний водитель «Kia», по предварительным данным, двигаясь по улице Дзержинского в сторону улицы Ленина, на нерегулируемом пешеходном переходе, допустил наезд на 71-летнего мужчину, который, не спешившись с велосипеда пересекал проезжую часть», – говорится в сообщении.

В результате ДТП пожилой велосипедист получил травмы.