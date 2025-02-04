В Нижневартовске появятся новые остановочные павильоны

В Нижневартовске продолжают обновлять автобусные остановки. В этом году на улицах города установят 12 новых полузакрытых павильонов вместо старых, пришедших в негодность. Несколько остановок уже смонтированы на улицах Чапаева, Дружбы Народов и Интернациональной, рассказали в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

«Особого внимания заслуживает более «продвинутый» обогреваемый павильон закрытого типа у аэропорта имени Муравленко. Он оснащен устройствами для подзарядки мобильников и кнопкой для связи с оперативным дежурным по номеру 112. Пока это единственная теплая остановка, приобретенная за счет бюджета. Есть еще несколько закрытых павильонов, смонтированных на средства инвесторов», − говорится в посте.

Каждая остановка обходится в 611 тысяч рублей. Производят их в Тюмени с учетом климатических условий региона, отмечают в публикации. Каркас выполнен из металлической трубы, обшит металлолистом, крыша изготовлена из профиля. Внутри – лавочка и информационный стенд.

Отметим, что в Нижневартовске насчитывается более 260 остановочных павильонов.