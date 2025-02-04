В Нижневартовске задержали мужчину, в квартире которого нашли школьницу под наркотиками

В Нижневартовске полиция задержала 33-летнего мужчину, в квартире которого находилась несовершеннолетняя девочка в состоянии наркотического опьянения. Информацию об этом подтвердили siapress.ruв пресс-службе СУ СКР по Югре, однако от подробностей отказались.

«По данному факту расследуется уголовное дело. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу», − рассказали в ведомстве.

По информации местных СМИ, правоохранители обнаружили школьницу после того, как ее друзья заметили тревожные публикации в соцсетях. В сообщениях она рассказывала, что проводит время со взрослым мужчиной и употребляет запрещенные вещества. Один из знакомых сообщил об этом взрослым, а вскоре в наркопритон пришли силовики.

Когда им удалось попасть в квартиру, девочка уже была одета и сидела на кухне, но в соседней комнате обнаружили женское белье, сообщает источник портала NV86.