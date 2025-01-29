На автодороге «Нижневартовск – Радужный» произошла смертельная авария

Накануне, 28 января, на трассе «Нижневартовск – Радужный» мужчина за рулем «Mitsubishi» выехал на встречку, не справился с управлением и влетел в грузовик. В результате аварии погибла пассажирка иномарки, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«28 января 2025 года около 17:52 на 10 км автодороги «Нижневартовск – Радужный», мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем «Mitsubishi», по предварительным данным, при совершении маневра «обгон», не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым тягачом «DAF», под управлением водителя 1994 года рождения», – указали в сообщении.

Сам водитель «Mitsubishi» отделался травмами.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали восемь ДТП, один человек погиб и десять получили травмы.