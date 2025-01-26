Toyota протаранила два авто в Нижневартовске, виновник скрылся

В Нижневартовске водитель автомобиля Toyota Camry спровоцировал аварию с несколькими машинами и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры, передает NEFT.

«25 января около 20:30 водитель двигался по улице Ханты-Мансийская от проезда Восточный в сторону ул. Ленина. В районе дома 330 по улице Ханты-Мансийской он осуществил проезд на запрещающий красный сигнал светофора с выездом на полосу встречного движения», – поделились в Нижневартовском отделении инспекции.

Сначала Toyota врезалась в Hyundai i30, а затем в Exeed. После этого лихач, не останавливаясь, уехал с места происшествия.

В результате ДТП никто не пострадал, повреждения получили только автомобили. Виновника аварии разыскивают.