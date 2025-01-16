Машина скорой помощи столкнулась с иномаркой в Нижневартовске

Накануне, 15 января, в Нижневартовске произошло столкновение автомобиля скорой помощи с легковушкой. Три человека получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 13:28 на улице Комсомольский бульвар, 66-летний водитель «Соболь», по предварительным данным, при выезде с дворовой территории, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с транспортным средством Cadillac. В результате ДТП оба водителя, а также пассажир Cadillac получили травмы», − говорится в сообщении.

Ранее в ХМАО под колеса автомобиля попал семилетний ребенок.