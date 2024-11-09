Губернатор Югры оценил ход строительства Аллеи памяти в Нижневартовске

В 2024 году в Нижневартовске выполняются работы по благоустройству проспекта Победы в створе улиц Мира и Ленина. В ближайшее время там появится Аллея памяти. Объект одержал победу во Всероссийском онлайн-голосовании на единой федеральной платформе по выбору объектов благоустройства, говорится в группе «Югра» во «ВКонтакте».

«Завершены работы по прокладке сетей освещения, устройств монолитного фундамента под конструкцию «Звезда», установке малой архитектурной формы «Мемориал: «Память сильнее времени», монтажу пространственного элемента Арки и устройству плитки под флагшток. Также на Аллее памяти установлен первый в Югре монумент «Защитникам Донбасса», – указали в сообщении. – Инициатива принадлежит общественнику, ветерану боевых действий на Северном Кавказе, добровольцу по сбору гуманитарной помощи Донбассу Михаилу Пинигину. Памятник представляет собой фигуру солдата с цветами в руках, который обнимает девочку».

По словам главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко, сейчас на объекте проводится общественная приемка. После завершения работ по благоустройству Аллеи памяти, горожане получат современное пространство для проведения памятных и патриотических мероприятий.