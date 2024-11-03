В школах Нижневартовска организуют дистант из-за роста случаев заболевания пневмонией

После осенних каникул школы № 2, 6, 22, 42, лицей 1, 2 в Нижневартовске перейдут на дистанционное обучение. Связано это с ростом случаев заболевания пневмонией.

«После завершения осенних каникул в части школ обучение будет организовано с применением дистанционных технологий. По состоянию на 02.11.2024 дистанционно будут обучаться школы №2, 6, 22, 42, лицей 1, лицей 2. Такие меры предусмотрены требованиями санитарного законодательства в связи с регистрацией более 10 случаев заболевания обучающихся в указанных школах внебольничной пневмонией», – сообщает департамент образования Нижневартовска.

Напоминаем, что югорчан призывают прививаться от гриппа. Почти 700 тысяч жителей округа уже прошли вакцинацию.