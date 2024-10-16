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​В ХМАО водитель без прав наехал на пешеходов

В Нижневартовске при ДТП пострадали два пешехода

​В ХМАО водитель без прав наехал на пешеходов
Фото: Госавтоинспекция Югры

Вчера, 15 октября, в Нижневартовске водитель «BMW», не имеющий прав управления автомобилем, стал виновником ДТП. По предварительной информации, при парковке транспорта он наехал на двух пешеходов, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«15 октября 2024 года около 13:05 на улице Кузоваткина в городе Нижневартовск, 23-летний водитель «BMW», по предварительным данным, при парковке автомобиля в дворовой территории допустил наезд на двух пешеходов <…> Впоследствии установлено, что виновник автоаварии не имеет права на управление транспортными средствами», ‒ говорится в сообщении.

В результате ДТП два пешехода: 39-летняя женщина и 22-летний юноша получили травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали одно ДТП, в котором пострадали два человека.


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Сегодня в 10:04, просмотров: 139, комментариев: 0
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