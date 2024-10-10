Пенсионерка переходила дорогу на красный свет и угодила под колеса авто в Нижневартовске

Накануне, 9 октября, в Нижневартовске произошло ДТП, в котором пострадала 78-летняя женщина. По предварительной информации, пенсионерка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

«Около 17:40 в городе Нижневартовск, 44-летний водитель «Lexus», двигаясь по улице Чапаева, по предварительным данным, при проезде регулируемого пешеходного перехода, допустил наезд на 78-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил травмы», – сообщает Госавтоинспекция Югры.

Это единственное ДТП, зарегистрированное за сутки.