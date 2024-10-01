Вахтовик из Нижневартовска отсудил 700 тыс рублей за тяжелую травму на рабочем месте

53-летний машинист из Нижневартовска добился компенсации за серьезную травму, полученную во время работы, сообщает NEFT.

Мужчина пострадал, когда попытался исправить намотку троса на канатоукладчике. В этот момент другой сотрудник привел механизм в движение, и мужчину затянуло, что привело к разрыву лонного сочленения. В результате тяжелой травмы, пострадавший утратил трудоспособность на 70% и получил инвалидность второй группы.

Суд признал нефтесервисную компанию «КапРемСервис» ответственным за инцидент и обязал выплатить работнику компенсацию в размере 700 тыс рублей.