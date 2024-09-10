Маленький ребенок пострадал из-за вандала с перцовкой

В одном из домов по улице 60 лет Октября в Нижневартовске неизвестный подросток повредил домофон − залил его перцовым баллончиком. От его действий пострадал маленький ребенок, который случайно коснулся жидкости, что привело к серьезному раздражению глаз. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

«Юный вандал с перцовым баллончиком залил домофон по адресу 60 лет октября д. 84, 1 подъезд. От этих действий пострадал маленький ребенок, который случайно дотронулся до этой жидкости, а она попала в глаза. Передаем привет родителям этого персонажа», – сообщают в источнике.

После инцидента с домофоном подросток со своей компанией продолжил наносить вред чужому имуществу – на этот раз пострадал автомобиль, припаркованный возле дома.

«Но юным вредителям этого показалось мало, и они пошли дальше портить чужое имущество − что-то непонятное делали с машиной, которая стояла напротив дома», – отмечает в обращении местный житель.

Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Запись планируют передать полиции. Пострадавшие настаивают на возмещении причиненного ущерба.

Видео с инцидентом опубликовано в нашем телеграм-канале.