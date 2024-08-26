Red Wings продолжит рейсы из Нижневартовска в Махачкалу зимой

Авиакомпания Red Wings продолжит выполнять рейсы из Нижневартовска в Махачкалу в осенне-зимнем расписании 2024-2025 года. Жители восточной части Югры смогут воспользоваться прямым перелетом в столицу Дагестана по понедельникам и пятницам, пишет телеграм-канал «Транспортный цех | Югра».

Согласно новому расписанию, рейсы будут выполняться по понедельникам с 14 октября 2024 года по 10 марта 2025 года и по пятницам с 1 ноября 2024 года по 28 марта 2025 года. Вылет из Нижневартовска запланирован в 02:00 по понедельникам и в 02:40 по пятницам. Перелет займет около 4 часов.

Продажа билетов на эти рейсы уже открыта на сайте авиакомпании. Стоимость перелета на самолете SSJ-100 начинается от 5549 рублей.