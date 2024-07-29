В Нижневартовске юный питбайкер устроил ДТП с пострадавшими

Вчера, 28 июля, в Нижневартовске на улице Чапаева 14-летний водитель питбайка спровоцировал ДТП с автомобилем «Ваз». По предварительным данным, юный горожанин пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу автомобилю, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«28 июля 2024 года около 01:20 на улице Чапаева в городе Нижневартовск, 14-летний водитель питбайка, по предварительным данным, при пересечении перекрестка, в нарушении ПДД, на запрещающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ваз» и допустил с ним столкновение. После чего водитель автомобиля оставил место ДТП, впоследствии был разыскан», ‒ говорится в сообщении.

В ДТП пострадали двое ‒ виновник автоаварии и его 15-летний пассажир.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, в которых семь человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних.