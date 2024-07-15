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​Школьники из Нижневартовска сняли на видео издевательства над сверстником

Прокуратура проверит инцидент с издевательством над школьником в Нижневартовске

​Школьники из Нижневартовска сняли на видео издевательства над сверстником
Фото: ru.freepik.com

В Нижневартовске школьники решили снять видео, где издеваются над сверстником. Сначала дети, громко матерясь, ставят мальчика на колени и заставляют извиняться, а после дают ему пощечины. Ролик с инцидентом начали распространять в соцсетях. Прокуратура ХМАО начала проверку по произошедшему.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», − сообщает ведомство.

В настоящий момент выясняются обстоятельства и участники происшествия. После проверки при наличии оснований будут приняты меры.


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Сегодня в 16:26, просмотров: 147, комментариев: 0
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