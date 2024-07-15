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​В ХМАО нетрезвый водитель спровоцировал ДТП

В Нижневартовске столкнулись две машины

​В ХМАО нетрезвый водитель спровоцировал ДТП
Фото: Госавтоинспекция Югры

Накануне, 14 июля, в Нижневартовске 24-летний водитель «Ваз» столкнулся с автомобилем «Toyota». По предварительным данным, виновник ДТП был в нетрезвом виде, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«14 июля 2024 года около 11:15 в городе Нижневартовск, 24-летний водитель «Ваз», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством «Toyota», под управлением 63-летнего водителя. При освидетельствовании на состояние опьянения виновника автоаварии, зафиксировано 0,358 промилле в выдыхаемом воздухе», – говорится в сообщении.

В результате автоаварии пострадала 19-летняя пассажирка «Ваз».

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых два человека получили травмы.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 139, комментариев: 0
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