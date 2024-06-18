Жительнице Нижневартовска удалили 12-антиметровую миому матки

Накануне в гинекологическое отделение БУ «Нижневартовский окружной перинатальный центр» на плановое оперативное лечение поступила 35-летняя пациентка. Она пожаловалась врачам на обильные менструальные выделения и отсутствие беременности на протяжении 14 лет. После проведения УЗИ, врачи увидели у горожанки большую опухоль, сообщает Депздрав Югры.

«Врачебной комиссией было принято решение об оперативном лечении в плановом порядке. В лечении миомы матки большое значение имеет сохранение у женщины репродуктивной функции. После вскрытия брюшной полости, исходя из размеров новообразования и нереализованного репродуктивного потенциала, врачи-гинекологи провели сложную операцию, филигранно выполнив консервативную миомэктомию — операцию по удалению только миоматозного узла с сохранением тела и шейки матки, в результате чего был вылущен и удален узел диаметром 12 сантиметров», — говорится в сообщении.

Операция и послеоперационный период прошли успешно. Сейчас женщина уже находится дома под наблюдением участкового врача-акушера-гинеколога по месту жительства.

Кроме того, со временем пациентка сможет планировать беременность и родить здорового малыша.