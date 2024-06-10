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​Горилла против человека: в Нижневартовске мужчина подрался с аниматором

Житель Нижневартовска устроил потасовку с аниматором в костюме гориллы

​Горилла против человека: в Нижневартовске мужчина подрался с аниматором
Фото и видео: «Типичный краб Нижневартовск»

В Нижневартовске произошло необычное происшествие − пьяный мужчина подрался с аниматором в костюме гориллы. Потасовка произошла на берегу Комсомольского озера на детском празднике. Веселье прервал нетрезвый прохожий, которому, видимо, не понравился образ примата, рассказали в «Типичный краб Нижневартовск».

«На озере проходил праздник для детей, там был аниматор в костюме гориллы. Все было хорошо, пока не пришел пьяный мужчина. Он напал на аниматора, за что позже получил в ответ», − говорится в публикации в телеграм-канале.

Позже оказалось, что участники конфликта решили ситуации мирным путем, рассказали «Вестнику» в силовых структурах.

Однако жители Нижневартовска все равно стали смотреть с подозрением на людей в образе животных. «В ТЦ «Европа-Сити» замечена огромная белка. Сидит в подсобке, кто знает откуда она там?» − спросил горожанин.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 101, комментариев: 0
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