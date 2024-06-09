В посылке для вартовчанки обнаружены сильнодействующие вещества

Таблетки для похудения, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин, обнаружили тюменские таможенники в международном почтовом отправлении из Казахстана.

Жертвой стереотипов о стройном теле оказалась 46-летняя жительница Нижневартовска. 384 капсулы стоимостью 8 тысяч рублей женщина заказала через интернет-магазин. Таможенники задержали ее в момент получения посылки. Операция проходила совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Нижневартовску.

Экспертиза установила, что препараты содержат сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой 124,1 грамма.

Вину в совершении преступлении женщина не признала. По ее словам, приобретая таблетки рассчитывала похудеть. Она оформила заказ на одном из сайтов, где продавец предлагал наиболее выгодную цену. Так, при заказе четырех препаратов, пятый шел в подарок с бесплатной доставкой.

По факту контрабанды сильнодействующего вещества тюменские таможенники возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК.РФ. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

«Прежде чем оформить заказ из другой страны изучите состав лекарственных препаратов, биологических активных добавок. Некоторые из них свободно продаются за границей, но запрещены к ввозу в России. Для получения консультации можно обратиться в таможенные органы или ознакомиться с правилами перемещения таких товаров на сайте ФТС России», - подчеркнул и. о. заместителя начальника Тюменской таможни Григорий Ксенофонтов.

Справка: Незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации (таможенную границу ЕАЭС) сильнодействующих веществ (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда сильнодействующих веществ»). Данная статья предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.