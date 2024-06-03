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Фурри и квадробика: в Югре обсудили новые увлечения подростков

В Нижневартовске эксперты обсудили увлечения современных подростков

Фурри и квадробика: в Югре обсудили новые увлечения подростков
Фото: npnd.ru

В Нижневартовской психоневрологической больнице прошла профи-встреча, посвященная теме «Новые подростковые субкультуры: опасности и возможности». Участники мероприятия - медицинские психологи, представители образовательных и муниципальных органов - обсудили важность изучения новых увлечений югорских подростков.

Среди обсуждаемых субкультур выделили фурри - группу, чьи члены подражают антропоморфным животным, и квадробику, когда подростки имитируют животных: ходят на четвереньках по паркам и улицам, «охотятся» и прыгают. Эксперты подчеркнули важность понимания этих увлечений и их потенциального влияния на психическое здоровье и личностное развитие.

Медицинский психолог больницы Надежда Климова отметила, что подростковые субкультуры представляют собой способ объединения молодежи на основе общих интересов, однако они могут иметь и негативные последствия,

«Следует помнить о потенциальных негативных последствиях участия в субкультурах: снижение успеваемости, конфликты с окружающими, изменения в поведении и внешности. Родителям и педагогам важно поддерживать открытый диалог с подростками и изучать их интересы, помогать развиваться в правильном направлении», - сказала эксперт.

Директор департамента образования администрации Нижневартовска Светлана Князева рассказала, что педагоги вовлечены в изучение подростковых субкультур и взаимодействуют с ребятами, которые их придерживаются. По ее мнению, важно предлагать молодежи альтернативные направления для реализации, которые могут отвлечь их от неформальных объединений и способствовать полноценному развитию.

«Спектр для привлечения детей – широкий. Эти направления будут формировать правильные ценности у подростков. Необходимо совместными усилиями работать над этим», - добавила Светлана Князева.


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Сегодня в 13:02, просмотров: 106, комментариев: 0
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