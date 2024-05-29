В Нижневартовске возводят дамбу, чтобы защитить от затопления дачи

На сегодняшний день, 29 мая, уровень воды в Оби в Нижневартовске составил 906 сантиметров. Рост за сутки − два сантиметра, рассказали в городской администрации.

«По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 29 мая, уровень воды в реке Оби составляет 906 сантиметров (плюс 2 сантиметра за минувшие сутки)», − говорится в соцсетях мэрии.

Подъем воды ожидается на территориях садово-огороднических товариществ в районах Старого Вартовска, РЭБ флота. Сейчас работы по возведению дамбы ведутся в районе РЭБ флота, где запланировано поднять береговую часть, чтобы обеспечить бесперебойное движение по автодороге, добавили в «Сургутской трибуне».

Кроме того, для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций создали группировку – более 250 человек личного состава и 207 единиц техники. Для проведения спасательных работ на воде − восемь единиц плавсредств.

Ранее стало известно, что уровень воды в реке Обь в городе может на 40 сантиметров превысить критический. Пик половодья прогнозируют в июне. Возможный уровень в границах Нижневартовска может составить 890-980 сантиментов.

В Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганском районе ввели режимы повышенной готовности.