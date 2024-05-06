В ДТП на трассе в Нижневартовском районе пострадал пассажир

Накануне, 5 мая, на 115 километре автодороги «Нижневартовск-Радужный», 34-летний водитель «Opel» превысил скорость и вылетел в кювет. В результате ДТП 64-летний пассажир получил травмы, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«5 мая 2024 года около 09:45 на 115 километре автодороги «Нижневартовск-Радужный» в Нижневартовском районе, 34-летний водитель «Opel», по предварительным данным, превысил допустимую скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием в кювет», — говорится в сообщении.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа сотрудники ГАИ зарегистрировали три ДТП, в которых один человек погиб и два получили травмы. Помимо этого, были задержаны 31 водитель с признаками опьянения, 61 — за выезд на «встречку», и 126 — за нарушение правил перевозки детей.