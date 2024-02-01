Военком из Нижневартовска уйдет в отставку после коррупционного скандала

Нижневартовский военком Марс Сафаров собирается в отставку после громкого коррупционного скандала. Он решил написать заявление по окончании больничного, сообщает городской телеканал N1.

«Я сейчас на больничном. Как выздоровею, напишу рапорт. Если будет принято решение, уйду», − рассказал военком журналистам.

Напоминаем, коррупционный скандал в военкомате Нижневартовска произошел в январе. Обыски провели из-за продажи военных билетов. После мероприятия четырех медиков военно-врачебной комиссии отправили в СИЗО, в том числе и председателя. Следователи также установили 12 человек, от которых обвиняемые получили взятки за принятие нужных решений. По предварительной информации, сумма взяток насчитывает 13 млн рублей.