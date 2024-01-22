В Нижневартовске активно разбираются в деле о взятках за уклонение от воинской службы

В военкомате Нижневартовска провели обыски из-за продажи военных билетов. Они связаны с уголовным делом о взятках за уклонение от службы. После мероприятия четырех медиков военно-врачебной комиссии отправили в СИЗО, в том числе и председателя, сообщили в URA.ru со ссылкой на свой источник.

«Следком устроил обыски в военкомате из-за дела о покупке военных билетов. После этого в СИЗО по подозрению во взяточничестве оказались четверо медиков: кардиолог, эндокринолог, терапевт (председатель военно-врачебной комиссии) и медсестра-посредник», − источник изданию.

Силовики также занимаются и призывниками, которые купили военные билеты. В деле фигурирует около 40 эпизодов, добавили в телеканале «Мегаполис».