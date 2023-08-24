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В Нижневартовске пенсионер напился растворителя: его спасли врачи

Пожилой житель Нижневартовска выпил растворитель и попал в реанимацию

В Нижневартовске пенсионер напился растворителя: его спасли врачи
Фото: депздрав ХМАО

Пенсионер в Нижневартовске напился растворителя и чуть не умер, однако врачи спасли его жизнь. По предварительным данным, в его организм попало около 300 миллилитров бытовой химии. Сделано это было осознанно или по случайности – неизвестно. Пострадавший, после того как пришел в сознание, объяснить это не смог.

На данный момент доктора готовятся перевести мужчину из отделения реанимации и интенсивной терапии в наркологическое отделение психоневрологической больницы для дальнейшего лечения. Сообщается, что у вартовчанина случилась токсическая пневмония – она вызвана особенностями выведения вещества из организма, которое происходит в том числе через выдыхаемый воздух.

«Благодаря своевременной и профессиональной помощи врачей пациент сможет вернуться к привычному укладу жизни. Везет так далеко не всем. Употребление химических жидкостей, таких как всевозможные растворители, в первую очередь негативно влияет на печень, почки, органы пищеварения и дыхания. Страдает и головной мозг. В нем могут произойти необратимые последствия, тогда жизнь пациента уже не будет прежней», – подчеркнули в депздраве Югры.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 94, комментариев: 0
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