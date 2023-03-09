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Губернатор ХМАО экстренно вылетела в Нижневартовск

Главные силовики ХМАО и губернатор вылетели в Нижневартовск после сообщений о стрельбе

Губернатор ХМАО экстренно вылетела в Нижневартовск
Фото: правительство Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова вылетает на место происшествия в Нижневартовск. Об этом сообщает правительственный телеграм-канал.

Также на борту — главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник УМВД России по Югре Дамир Сатретдинов.

Напомним, что сегодня утром мужчина в доме по улице Северной взял собственного сына в заложники и открыл стрельбу. Жильцы дома эвакуированы в ближайшую школу, на месте работают сотрудники оперативных служб.


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Сегодня в 11:18, просмотров: 93, комментариев: 0
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