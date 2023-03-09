К дому в Нижневартовске, где держат ребенка в заложниках, съехались оперативные службы

В Нижневартовске оцепили дом на улице Северной, где мужчина держит ребенка в заложниках. По сообщениям администрации города, на месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой и других оперативных служб.

«Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развернут на базе школе №42 пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса», –рассказали в мэрии.

Ученики младших классов школы №42, куда эвакуированы жители дома, находятся по месту жительства из-за морозов, старшие классы находятся в помещении – безопасность детей обеспечена. Ситуация взята под контроль. На месте происшествия также находится глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Телеграм-канал правительства региона также опроверг информацию о том, что подозреваемый в стрельбе мужчина, является сотрудником администрации города.