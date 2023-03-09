В Нижневартовске в одном из домов стреляют

Звуки стрельбы — не менее восьми выстрелов — услышали жители Нижневартовска в районе улицы Северной.

«У нас тут стреляют, ОМОН, МЧС, скорая. Куча полиции. На площадку, где машины, никого не пускают. Это происходит на Северной 50а. Около восьми выстрелов», — пишут горожане.

По предварительным данным, в квартире на девятом этаже дома 50Б заперся мужчина с ребенком: NEFT сообщает, что он угрожает суицидом и стреляет из окна. Супруга вызвала полицию. Жильцов двух домов эвакуировали. Стрельба началась после того, как полиция попыталась вскрыть двери: по сообщению жены, муж находится в неадекватном состоянии, выпив алкоголя и наевшись таблеток. Он угрожает покончить с собой и сыном.

По информации паблика «Югра» ВКонтакте, на место происшествия выехал мэр города Дмитрий Кощенко.