9 человек погибли при пожарах в Нижневартовске с начала года

В Нижневартовске во время пожаров стали чаще гибнуть люди. За период с 1 января по 23 ноября в городе произошло 313 пожаров, в которых 9 человек погибли и 13 пострадали, сообщил директор МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» Вадим Татаренков.

«Если сравнивать показатели с предыдущим годом, то у нас отмечается снижение количества пожаров на 4,5%, но наблюдается рост количества погибших граждан. Чаще стали происходить возгорания, связанные с неосторожностью при курении, с 59 до 97 случаев. В этом году наблюдаем снижение количества пожаров на территории садово-огороднических товариществ – с 113 до 67 случаев», – цитирует Татаренкова пресс-служба мэрии администрации.

В мэрии добавили, что в преддверии новогодних праздников коммунальщики и спасатели усилят профилактическую работу с население.