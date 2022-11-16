Водитель Infiniti скрылся после тройного ДТП в Нижневартовске

В Нижневартовске днем накануне, 15 ноября, произошло тройное ДТП с пострадавшим. Авария случилась на ул. Мира. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 38-летний водитель Infiniti не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Volkswagen и совершил столкновение с ним. После этого Volkswagen допустил наезд на впереди стоящую Toyota.

«В нарушение ПДД виновник автоаварии скрылся с места происшествия, но позднее был установлен сотрудниками полиции. Необходимо отметить, что правонарушитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался», - отметили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП 49-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах ХМАО произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход.