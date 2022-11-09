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В Нижневартовске женщину привлекли к ответственности за дискредитацию армии

35-летнюю вартовчанку оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В Нижневартовске женщину привлекли к ответственности за дискредитацию армии
Фото: unsplash.com

Полицейские Нижневартовска в ходе мониторинга интернета и популярных пабликов в соцсетях установили и привлекли к административной ответственности 35-летнюю местную жительницу за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Югры.

«В результате проверки сотрудниками УМВД России по Нижневартовску установлено, что 35-летняя местная жительница в общественном месте города сделала фотографию с плакатом, на котором был написан лозунг, дискредитирующий Вооруженные силы Российской Федерации и опубликовала в популярной социальной сети на личной странице», - отметили в ведомстве.

Вартовчанку привлекли к административной ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Женщине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 201, комментариев: 0
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