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​В ХМАО осудят крупного силовика за получение взяток

Силовик из ХМАО предстанет перед судом за получение взяток

​В ХМАО осудят крупного силовика за получение взяток
Фото: pixabay

В ХМАО перед судом предстанет начальник федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по ХМАО-Югре» Сергей Куч. Он обвиняется в получении взяток, растрате в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с 2016-го по 2021 год обвиняемый получил от предпринимателя денежные взятки, за которые он способствовал заключению государственных контрактов, беспрепятственную приемку и оплату услуг, в том числе фактически не оказанных, а также за общее покровительство деятельности бизнесмена. Общая сумма взяток превысила 5,8 млн рублей.

«Кроме того, обвиняемый совершил растрату вверенных ему денежных средств в размере более 3 млн рублей путем организации оплаты за фактически не оказанные в рамках исполнения государственных контрактов услуги по уборке помещений объектов органов внутренних дел и прилегающих к ним территорий», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске осудят бывшего директора филиала по ХМАО – Югре федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Наталью Павлову. Она также обвиняется в получении взяток и в злоупотреблении должностными полномочиями.


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Сегодня в 16:03, просмотров: 76, комментариев: 0
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