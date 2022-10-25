Следственный комитет Югры начал проверку по факту нападения на сотрудника СМИ

В Нижневартовске напали на журналиста телеканала «Мегаполис», который снимал репортаж о судебном процессе против главы «Нефтесервиса», обвиняемой в даче крупной взятки и уклонении от налогов. Инцидент произошел в здании городского суда – женщина ударила сотрудника СМИ рукой, из-за чего тот выронил телефон, на который велась съемка.

«Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в СК по Югре.

Напомним, что ранее в Сургуте напали на журналистов «Новой газеты», которые пришли расследовать самоубийство двух медсестер из травматологии.