Что происходит в травмцентре Сургута, медсестры которого покончили с собой, а заместитель главврача напал на журналистов

Сургутская клиническая травматологическая больница рискует получить звание самого скандального медицинского учреждения города. Всего лишь за год «травма» несколько раз попадала в криминальную хронику: задержание заведующего отделением, два самоубийства сотрудников, нападение на журналистов.

Что происходят за стенами медицинского учреждения – пробуем разобраться.

Взятки – только цветочки

Сургутская клиническая травматологическая больница регулярно попадает в новостные сводки со скандальными поводами. Недавно к наказанию в колонии строгого режима приговорен уже бывший заведующий ортопедическим отделением Анатолий Вишняков.

Фото сделано следователем во время обысков у заведующего отделением

Скандал с задержанием медика прогремел год назад. Следователи в суде доказали, что врач брал деньги с пациентов за то, чтобы делать операции без очереди, а также продавал им услуги, которые оказываются за счет средств ОМС. При этом сразу после задержания Вишняков продолжал работать. «Ему избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия. Медицинской практикой ему заниматься не запрещено», – сообщали тогда в окружном управлении СУ СКР. Коллеги характеризовали доктора, как хорошего специалиста.

Анатолия Вишнякова приговорили к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 750 000 рублей. Мужчина признан виновным в получении взяток на общую сумму в почти миллион рублей и мошенничестве. Во время заседания он признал вину и раскаялся.

Две трагедии – одно дело

Спустя почти год после задержания заведующего отделением в «травме» произошла трагедия – медицинская сестра Аяжан Ташмагамбетова свела счеты с жизнью. Супруг женщины Радик Ташмагамбетов и ее коллеги прямо заявляли, что трагедия произошла из-за нездоровой атмосферы в коллективе, давлении на персонал и тяжелых условий труда.

После смерти Ташмагамбетовой следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.

О служебной проверке сообщили и в департаменте здравоохранения округа. Однако, пока она шла, самоубийство совершила коллега и близкая подруга Аяжан Ирина (имя изменено – прим.ред.).

Вторая трагедия случилась в конце декабря. Тогда в пресс-службе СУ СКР по Югре корреспонденту siapress.ru сказали, что по факту второй смерти проводится проверка, а решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела примут уже после нового года. На данный момент информации о втором уголовном деле нет.

Версия произошедшего

К самоубийствам медсестер и обстоятельствам, в которых они произошли, привлекают внимание коллеги погибших. Группа медсестер «травмы» обращались к губернатору Наталье Комаровой, записывали видеообращения к председателю СКР Александру Бастрыкину. Глава региона обещала разобраться в ситуации, а главный следователь страны взял расследование уголовного дела под личный контроль.

Дело медсестер широко освещали местные СМИ

Перед новым годом операционная медсестра операционного блока №1 травмцентра Олеся Губанова рассказала siapress.ru о свою версию того, что происходит в больнице. Мы рассчитывали опубликовать интервью после получения официального ответа на запрос редакции от департамента здравоохранения округа, однако дважды направленный запрос почти месяц остается без ответа. Поэтому считаем нужным опубликовать рассказ медсестры, который не утратил актуальность.

- Олеся, у большинства возникает вопрос: неужели может взрослая женщина пойти на суицид из-за проблем на работе? Что же у вас там происходит?

- Я не могу утверждать, я могу всего лишь предполагать. Накануне гибели Айжан мы вместе стояли на операции. И я заметила, что она чем-то подавлена. Она вообще спокойная сама по себе, но здесь она была чем-то очень сильно расстроена.

А почему это все происходит, потому что наше руководство, а именно старшие сестры, могут делать все, что им захочется. И все идет это от главной сестры больницы, которая эти методы и способы общения с персоналом поощряет. Издеваться над людьми, прессинговать их – в травматологии это заведено. Это считается вариантом нормы. А человек неугодный, который задает лишние вопросы, отстаивает свои трудовые интересы, испытывает жесточайший прессинг, которому противостоять просто невозможно. Создается кучка людей, дается команда «фас» и этого человека начинают просто прессовать без сожаления. Это происходит и со мной, я просто даю отдачу.

- Какой прессинг: унижают морально или дают худшие смены? Очень сложно представить…

- Я вам сейчас скажу. Например, я работаю в операционном блоке №1. У нас существует кумовство. У нашей старшей сестры работает там очень много приближенных людей, ее родственников. Естественно, они пользуются более выгодными условиями, чем обычные сотрудники. У них всегда привилегии в графике, они в отпуск могут пойти с любого числа. Мы можем пойти в отпуск только с первого числа каждого месяца. Нам приходится доказывать, что мы имеем право на то, что нам положено по закону.

- Неужели жесткое управление может довести человека до такого тяжелого морального состояния?

- Запросто. После восьми лет прессинга, который был устроен нашей старшей сестрой, я имела наглость, как сказала главная сестра больницы, обратиться к ней за помощью. Собрали собрание, на котором были 40 человек. Меня на этом собрании просто линчевали. Там не было задачи решить вопрос, была задача решить свою проблему, а проблема – это неугодный человек. Она произносила такие слова, что я самый худший сотрудник, что мне здесь не место, чтобы я увольнялась. На работу в Сургуте я не смогу никуда устроится. Поступают ужасные угрозы. Например, я слышала, что Айжан они угрожали, что посадят ее на десять лет за подстрекательство персонала к написанию письма в трудовую инспекцию.

- Из ваших слов следует, что у вас не соблюдаются трудовые нормы?

- Трудовые нормы тоже не соблюдались. Хотя мы обратились во многие инстанции, а там ответили, что никаких нарушений нет. Когда проходили проверки в больнице, больница была заранее предупреждена. Например, прокуратура пришла спустя более 20 дней после моего заявления, когда вывезли уже все заявленные материалы. Я пока не могу об этом говорить, но вывозили все КамАЗами. Естественно, они ничего не нашли. То есть все органы власти, которые находятся в городе, не работают в нашу сторону. Я не знаю, каким образом все происходит, но такое ощущение, что рука руку моет. Несмотря на те факты, которые я предоставляла – видео- и аудиозаписи. Нас никто не слышит, просто приходят отписки.

- После первого самоубийства что-то изменилось на работе? Ведь были подозрения, что именно проблемы на работе толкнули Айжан на этот шаг. Руководство пыталось поговорить с коллективом, выяснить, в чем проблема?

- Я не видела таких попыток. Главного врача я увидела сегодня (30.12.21 г. – прим.ред.), когда у меня была конференцсвязь с представителем депздрава. Он меня успокаивал, говорил, что они разберутся, что все будет хорошо, все будем работать.

Но я не увидела, что были какие-то подвижки. Как прессовали, так и прессуют. Айжан погибла, начали прессовать ее подругу. Прессовали, унижали, не хотели даже общаться. Со мной сейчас доходит до того, что со мной даже есть не садятся за один стол.

Это очень тяжело. Не хочется идти на работу, несмотря на то, что ты любишь свое дело. Просто люди почему-то забывают ради чего мы там находимся. Руководство должно создавать комфортные условия нам, мы должны заботиться о наших пациентах. А мы не можем, потому что мы находимся в постоянной давке.

Я сегодня и департаменту сказала: прессинг существует, вы не слышите нас, вы нас не видите.

- Прессинг исходит от одного человека?

- Это просто поощряется главной сестрой больницы. Они так и говорят: нам ничего не будет, а если что-то и будет, мы все равно всю вину свалим на вас. А главная сестра у нас в оперблоке берет ночи, а на работу не приходит, получая зарплату (я это до сих пор не могу доказать), сами понимаете, в каких они тесных отношениях.

- По Ирине было видно, что опять идет дело к трагедии?

- Было. Я к девочкам подходила в отделение испрашивала, что с ней происходит. Она вся почернела. Видно было, что человеку плохо, но она ни с кем не шла на контакт.

- А вам не оказывается психологической помощи? Ведь выгорание для медиков серьезная проблема.

- Я считаю, что эти случаи не связаны с выгоранием. Но вот сегодня после встречи с представителем депздрава мне сразу позвонил психолог, хотят оказать мне помощь.

- Вы пойдете на встречу?

- Я пойду. Я хочу побеседовать с психологом.

- А раньше предлагали помощь психолога?

- До этого никаких психологов не было. После самоубийства Айжан работали приезжие психологи в их отделении.

К нам пригласили батюшку и мулу. И звучат такие речи, якобы это какая-то секта. Но это бред! Здесь такая обстановка, здесь достаточно неадекватной старшей сестры.

- Прошла встреча с представителем департамента. По вашим ощущениям, ситуация может разрешится положительно для вас?

- Я ушла с этой встречи неудовлетворенной, я поняла, что там нет задачи решать вашу проблему.

- Что они вам говорят?

- Они мне задавали наводящие вопросы. Представитель администрации больницы даже не представилась, она сказала имя и фамилию, но не назвала должность. На какие-то мои слова звучали просто усмешки, мне было очень неприятно. Будто мы на каком-то юмористическом шоу. Какое может быть доверие?

Какие меры по итогам встречи они будут предпринимать, я не знаю.

- На протяжении всей этой истории вы не ходили к главному врачу?

- Ходила. Он сказал, что поможет. Раздали именные анкеты. После их заполнения коллеги подходили и говорили: извини, но мы написали то, что нам сказали.

- Вы сейчас одна или у вас есть люди, которые на вашей стороне?

- Есть люди, которые на моей стороне. Коллектив разделился пополам. Мы вместе ходили и на встречу с губернатором, но нам сказали, заявлена только вы одна. Поэтому на встрече я была одна. Но, когда я начинаю встречу, я это в первую очередь обговариваю: я говорю от себя и от лица своих коллег.

Прокуратура в курсе

- О чем вы сообщали в прокуратуру?

- Моя война началась с того, что я имела неосторожность задать старшей сестре вопрос, почему мы работаем просроченным материалом. С этого момента начался жесточайший прессинг. Я предоставила в прокуратуру фото и видео подтверждения, а пришел ответ, что мои слова не нашли подтверждения. А просрочка была такая, что мы брали в руку нитку, а у нас она просто рассыпалась. И все эти доказательства у меня есть. А прокуратура говорит: ничего страшного в этом нет. Но до прокурорской проверки все массово вывозилось.

Эти люди настолько внушают другим людям, что они недочеловеки, недоразвитые, что ты начинаешь в это верить со временем.

- Вы говорите, что вы не сможете найти работу в Сургуте. Почему?

- Потому что, когда мы были на собрании по поводу моей докладной записки, главная сестра больницы сказала: не лучше ли вам уволиться, но в Сургуте вы на работу нигде не устроитесь. Я скажу почему: тут же начинается обзвон медицинских учреждений, где главная сестра тебя характеризует, как отвратительного специалиста. Я это знаю, потому что она позвонила моей знакомой, главной сестре одной из частных больниц. Она перезвонила мне и спросила, что у нас происходит? Говорит: «Она вылила на тебя ушат грязи, чтобы тебя не принимали на работу. Ты же выросла на моих глазах. Я никогда не поверю в то, что она говорит».

- Что вы думаете делать дальше?

- Мы надеемся на поддержку губернатора Натальи Комаровой. Она обещала, что поможет разобраться в этой ситуации.

- Что поможет наилучшим образом разрешить ситуации?

- Я думаю, если сменится главная медсестра, многое изменится.

Официальная реакция

Ранее в департаменте здравоохранения Югры заявили СМИ, что сообщения о нарушениях, о которых говорит Олеся Губанова и ее коллеги, не подтвердились. В Сургутской клинической травматологической больнице комментариев по этому поводу не давали, ссылаясь на служебную проверку депздрава. Прокуратура также не сообщала о каких-либо проверках в медицинском учреждении.

Подробно в депздраве прокомментировали только инцидент с журналистами «Новой газеты», которые приехали сделать репортаж о самоубийствах. Корреспонденты заявили о том, что на них напал заместитель главного врача по нейрохирургической помощи Андрей Матвеев. В депздраве подчеркнули, что журналисты «нарушили санитарно-эпидемиологический внутрибольничный режим».

«Требуется время для анализа обстоятельств произошедшего, отражённых в опубликованном видео, а также не попавших в него. В ближайшее время обстоятельства будут изучены в рамках внутренней проверки в БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница", а также в ОМВД России по г. Сургуту», - цитирует заявление ведомства «Мегаполис».

Мы все еще надеемся составить объективную картину происходящего в одной из главных больниц региона и рассчитываем на получение от департамента здравоохранения ответов на вопросы:

- к каким выводам пришла комиссия, которая проводила служебную проверку по факту самоубийств медсестер?

- приняты ли во внимание заявление среднего медицинского персонала больницы о давлении со стороны их непосредственного руководства, а также других нарушениях, которые, если они допускались, ставили под угрозы жизни пациентов?

Мы готовы предоставить площадку для высказывания своей позиции главной медицинской сестре медицинского учреждения Яне Барановой, которая сейчас, по неподтвержденным данным находится в отпуске, а также главному врачу Дмитрию Гарайсу.

Врачи остаются врачами

Во всей этой ситуации и персонал больницы, и пациенты, и мы призываем помнить о главном: череда скандалов, в которых, наверняка, есть конкретный виновный, не должны падать тенью на врачей и медицинских сестер. Они каждый день приходят на работу, чтобы для кого-то начался новый день. Именно поэтому мы призываем департамент здравоохранения и руководство травмцентра к открытости и объективности.

Слово снова Олесе Губановой: «Все происходящее сейчас отражается на наших врачах. Но самое ценное, что есть в нашей больнице – наши высококвалифицированные профессионалы. Врачи у нас высочайшего уровня. Несмотря на то, что они работают в условиях малого обеспечения, когда не хватает ни оборудования, ни расходных материалов, они спасают тысячи жизней. Надо отдать им должное. Если бы у них было больше возможностей, спасенных жизней было бы еще больше. В этой ситуации дело совсем не во врачах. Рыба гниет с головы. У нас рыба гниет с главной медсестры…»