В Нижневартовске начался ремонт дороги по улице Декабристов

Сегодня в Нижневартовске приступили к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия по улице Декабристов (от Молодежной до Заводской). Поэтому на этом участке будет частично перекрыто движение транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

При выпадении осадков сроки проведения работ перенесут. Жителей города просят заранее запланировать свой маршрут.

Напоминаем, что вартовчане теперь могут следить за ремонтом дорог в реальном времени с помощью интерактивной карты.