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В Нижневартовске частично перекроют улицу Декабристов из-за ремонта дороги

В Нижневартовске начался ремонт дороги по улице Декабристов

В Нижневартовске частично перекроют улицу Декабристов из-за ремонта дороги
Фото: https://vk.com/ofnv86

Сегодня в Нижневартовске приступили к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия по улице Декабристов (от Молодежной до Заводской). Поэтому на этом участке будет частично перекрыто движение транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

При выпадении осадков сроки проведения работ перенесут. Жителей города просят заранее запланировать свой маршрут.

Напоминаем, что вартовчане теперь могут следить за ремонтом дорог в реальном времени с помощью интерактивной карты.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 37, комментариев: 0
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