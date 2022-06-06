Власти Нижневартовска запустили интерактивную карту ремонта дорог

Жители Нижневартовска теперь могут следить за ремонтом дорог в реальном времени. На сайте администрации города запустили интерактивную карту ремонта, проводимого в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Сервис позволит жителям города узнать сроки начала и окончания ремонта конкретных дорог, информацию о планируемых работах и их стоимость, наименование фирмы-подрядчика (чтобы посмотреть справку нужно нажать на название улицы). Дополнят карту фото «до» и «после» выполнения ремонта», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Сервис доступен на сайте n-vartovsk.ru. На карте отображаются отрезки дорог, где в настоящее время проходят ремонтные мероприятия.

«Изначально участки будут красного цвета. Обозначенные желтой линией дороги говорят о том, что ремонт здесь еще не идет. Если дорога отмечена зеленым цветом, значит, она отремонтирована», - пояснили в пресс-службе.

Власти рассчитывают, что сервис поможет автомобилистам планировать маршруты передвижения по дорогам города, исключая перекрытые участки.